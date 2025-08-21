Habertürk
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Leeds United, Noah Okafor'u transfer etti - Futbol Haberleri

        Leeds United, Noah Okafor'u transfer etti

        Premier Lig ekibi Leeds United, Milan'dan İsviçreli kanat oyuncusu Noah Okafor'u kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 15:24 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okafor'un yeni adresi Leeds United
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United, İsviçreli sol kanat Noah Okafor'u transfer etti.

        Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Kariyerinde Basel, Salzburg, Napoli ve son olarak Milan formaları giyen Okafor, İsviçre Milli Takımında 24 maçta 2 gol kaydetti.

        İngiliz basınına göre Leeds United, bu transfer için toplam 21 milyon avro ödeyecek.

