Leeds United, Noah Okafor'u transfer etti
Premier Lig ekibi Leeds United, Milan'dan İsviçreli kanat oyuncusu Noah Okafor'u kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Giriş: 21.08.2025 - 15:24 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:24
İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United, İsviçreli sol kanat Noah Okafor'u transfer etti.
Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Basel, Salzburg, Napoli ve son olarak Milan formaları giyen Okafor, İsviçre Milli Takımında 24 maçta 2 gol kaydetti.
İngiliz basınına göre Leeds United, bu transfer için toplam 21 milyon avro ödeyecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ