Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri'nin istifa ettiğini açıkladı

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İtalya (Serie A) Ligi'nde 9. sırada yer alan Lazio'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada teknik direktör Maurizio Sarri'nin istifa ettiği ve göreve geçici olarak Giovanni Martusciello'nun getirildiği bildirildi.

Tecrübeli teknik adam, Lazio kariyerinde çıktığı 137 maçta 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

İtalyan çalıştırıcı, daha önce Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Hellas Verona, Napoli, Sorrento, Juventus, Chelsea ve Empoli'de teknik direktörlük yaptı.