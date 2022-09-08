Lazio-Feyenoord UEFA Avrupa Ligi'nde

Lazio ve Feyenoord UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkıyor. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda forma terletecek maçı izlemek isteyen sporseverler "Lazio Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını arıyor. İşte Lazio Feyenoord maçının canlı izleneceği kanal…

LAZİO FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio ve Feyenoord UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkıyor. Lazio - Feyenoord takımları arasındaki karşılaşma 9 Eylül Perşembe yani bugün saat 22:00’de gerçekleşecek.

LAZİO - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Feyenoord takımları arasındaki maç Exxen kanalında canlı yayınlanacak.