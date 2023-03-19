Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Lazio: 1 - Roma: 0 | MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, Roma'yı 1-0 yendi

Giriş: 19.03.2023 - 23:18 | Güncelleme: ABONE OL
Lazio: 1 - Roma: 0 | MAÇ SONUCU
AA

Ligde üst sıralara oynayan başkent takımları, Lazio'nun ev sahipliğinde Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısında, Romalı Roger Ibanez 32. dakikada rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakırken maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda gol için yüklenen Lazio, 65. dakikada Mattia Zaccagni'nin ayağından bulduğu golle müsabakada 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada Roma, son dakikalarda beraberlik golü için yüklense de skor değişmedi ve Lazio, ezeli rakibini 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonunda iki takım futbolcuları arasında çıkan tartışma nedeniyle Romalı Bryan Cristante, Lazio'da da Adam Marusic, hakem Davide Massa’dan doğrudan kırmızı kart gördü.

Lazio, bu derbi galibiyetiyle puanını 52'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. Lazio, lider Napoli'nin 19 puan gerisinde bulunuyor.

Roma ise ligde bu sezon ilk kez üst üste 2. maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 47 puanla 5. sırada kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk yarısında da ev sahibi olduğu derbi mücadelesinde de rakibine 1-0 yenilmişti.

Öte yandan, karşılaşmadan önce iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda atılan patlayıcı madde, 1 güvenlik görevlisinin yaralanmasına yol açtı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı
Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı
MSÜ sınava giriş yerleri açıklandı mı?
MSÜ sınava giriş yerleri açıklandı mı?
Kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
Kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.