Ülke ağlarken Laschet’in gülmesi pahalıya mal oldu

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Armin Laschet’in muhafazakâr bloğu çoğu ankette Yeşiller Partisi’nin yaklaşık 10 puan önünde yer alırken geçen hafta sonu Almaya’nın Erftstadt bölgesinde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier konuştuğu sırada bir şakaya gülerken kameralara yakalanması kendisine pahalıya mal oldu.

Ülkedeki anketler, Laschet'e kamuoyu desteğinin azaldığını gösterdi.

Alman kamu televizyon kanalı olan ZDF’ye verdiği demeçte Laschet, "Aptalcaydı, olmamalıydı ve pişmanım" diyerek ‘‘Üzgünüm, daha fazlasını söyleyemem." açıklamalarında bulundu.

Laschet ayrıca açıklamalarında 26 Eylül seçim kampanyasını ekonomi ve iklim değişikliği gibi konulara kaydırmaya da kararlı olduğunu söyledi.

Pazar günü psikolojik ve politik araştırmalarda bulunan INSA anketi, Almanların yüzde 57'sinin Laschet'in en az 180 kişinin ölümüne neden olan felaket sellerindeki, eylemlerini olumsuz olarak gördüğünü gösterdi.

Laschet, ‘‘Zor bir haftada anketlerin dalgalanmasının anlaşılabilir’’ olduğunu söylerken önümüzdeki birkaç hafta içinde tartışmaları şekillendireceğini de aktardı.

Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder’in vergi indirimi çağrıları sorulduğunda Laschet, "Vergi konusunda çok yakınız" dedi. Önceliğinin vergileri kesmek olmadığını açıkça belirten Laschet, muhafazakârların istikrarlı devlet maliyesi istediğini ve genel kesintiler vaat etmenin "ciddi olmadığını" söyledi.