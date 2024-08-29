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        Haberler Bilgi Spor Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Las Palmas-Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler oynayacak mı?

        Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Las Palmas-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Real Madrid, İspanya La Liga üçüncü hafta maçında Las Palmas ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Real Valladolid maçında ilk 11'de formayı kapan Arda Güler'in bu karşılaşmada da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Las Palmas-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, ve saati hakkında tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 07:49 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:38
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        • 1

          Real Madrid, İspanya La Liga üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Las Palmas’a konuk olacak. Ancelotti’nin öğrencileri hem ligde hem de Avrupa’da kupa hedefiyle yoluna devam ediyor. Eflatun beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ligde 1 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan Real Madrid, 4 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki Las Palmas-Real Madrid maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Las Palmas-Real Madrid maçı maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…

        • 2

          LAS PALMAS-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

          Las Palmas-Real Madrid maçı, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 22.30’da başlayacak.

        • 3

          LAS PALMAS-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Las Palmas-Real Madrid maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          S SPORT PLUS CANLI İZLE LİNKİ

          https://www.ssportplus.com/

        • 5

          ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

          La Liga'da sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Güler, Brahim Diaz ile forma mücadelesi veriyor.

          Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yaptığı açıklamalarda ARda'dan daha çok faydalanacaklarını açıklamıştı.

          Arda Güler'in ilk 11'de forma bulmaya başlaması, Arda Güler'in Las Palmas karşısında da ilk 11'de olma ihtimalini güçlendirdi.

        • 6
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