Real Madrid, İspanya La Liga üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Las Palmas’a konuk olacak. Ancelotti’nin öğrencileri hem ligde hem de Avrupa’da kupa hedefiyle yoluna devam ediyor. Eflatun beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ligde 1 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan Real Madrid, 4 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki Las Palmas-Real Madrid maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Las Palmas-Real Madrid maçı maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…