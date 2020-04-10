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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; eski manken Lara Surol, önceki gün markete giderken görüntülendi. Surol'un maskesi ve eldiveni ile kurallara uyduğu gözlerden kaçmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili konuşan Surol, şunları söyledi:

Biraz alışverişe çıktık. Karantina süresi, yapacak bir şey yok. Kızımı evde bıraktım, ben de alışverişe çıktım. Evden çıkmıyorum ve her gün spor ile uğraşıyorum. Bu zor günleri atlatacağız inşallah. Allah herkese sabır versin.

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