Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski model Lara Surol, önceki gün bir beach'te görüntülendi. Güzelliği ile ilgi odağı olan Surol, yakın arkadaşı Bahar Yavuz ile deniz keyfi yaptı.

Mankenlik ve fotomodellik yaptığı dönemlerde Dünya Vücut Güzeli seçilen Lara Surol, şimdilerde güzellik ve sağlıklı yaşam koçluğu yaptığını söyledi. Eski model Surol, güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.