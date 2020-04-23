23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lahana diyeti şok diyetler arasında yer alır ve sağlıklı değildir. Bir hafta da 5 kilo verdiren diyet gibi saçmalıklar insan sağlığıyla ne kadar oynandığını gösteriyor. Çünkü bir hafta da kaybedilen kilo değil su kaybıdır. Ve vücudun birçok organında tahribata yol açar.
Lahana Diyeti Yağ Yakar mı?
1kâse lahana çorbası 20 kalori içerir. Sürekli tüketilmesi sonucunda aldığınız kalori yoğun bir şekilde azalmaya başlar. Yani 2000 kalorilik vücut ihtiyacının 700civarına inmesi demek artık vücuttaki yağ oranının değil, kaslardan ya da karaciğerden depolanan enerjinin alınması demektir. Çünkü vücut su kaybına uğrar ve enerji boşluğu oluşur. Ve sistem bu şekilde işleyerek kas dokularını kullanmaya başlar ve yağ dokuları aynı kalır. Yani 1 haftalık lahana diyetiyle kilo kaybedersiniz ama kaybettiğiniz yağlarınız değil vücudunuzdaki sudur ve hatta kas dokusunu da kaybedersiniz.
Lahana diyeti sonrasında kaybettiğiniz kiloları tekrar fazlasıyla geri alabilirsiniz. Sonrasında metabolizma yavaşlamaya başlar ve bunun sonucunda vücut kendini güvene alır. Ve artık normal kalori aldığınız zaman da kilo almaya başlarsınız. İlk anda lahana diyetiyle tokluk hissi veren hormonlar sonrasında açlık hissi yaşarlar. Metabolizmanın kendini toparlaması ise uzun zaman alır.
Lahana diyeti yaparken gaz yapıcı özelliği nedeniyle aşırı şişkinlik, karın ağrısı ve gaz sıkıntısı yaşarsınız. Kalorisi düşük olduğundan bir kaç gün sonra, halsizlik ve güç kaybı şikayeti başlar ve bu da enerjinizi düşürür.
Ve bu tarz sıkıntılar ruh halinizi de bozar. Sürekli sinirlilik ve stres yaşarsınız. Uygun olmayan şok diyetler çarpıntı ve kalp rahatsızlıklarını ortaya çıkarır. Yani kısacası lahana diyeti sağlıklı kilo vermeyle ilgisi olmayan ve kiloyu korumada da hiç bir etken sağlamayan bir diyettir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!