Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin cankurtaranı lahana çorbası. Ödem söktürücü özelliği ile lahana özellikle bu çorbada önemli bir yer tutar. Hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlar. Kışın özellikle bu lahana çorbasını sıcak olarak tüketin.

Lahana Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

Yarım beyaz lahana

1 adet kereviz

2 adet domates

Yarım demet maydanoz

2 adet yeşil biber

6 su bardağı su

Lahana Çorbası Yapılışı:

Büyün malzemeleri iyice yıkayın.

Minik minik doğrayın.

Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayarak, 4 veya 6 su bardağı su ekleyin.

Diğer çorbaları pişirir gibi pişirin.

Yumuşayan sebzeleri blenderden geçirin.

İsterseniz az tuz ekleyebilirsiniz.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Diyet yapanların çorbası olan lahana çorbasına tuz ve yağ kullanmadık.

Arzu ederseniz az tuz ve yağ ilavesi yapılabilir.