Lady Gaga 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin setinde

Lady Gaga, İtalya'nın Milano kentinde 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimleri sırasında görüntülendi. Devam filminin çekimleri şu anda İtalya'da devam ediyor. Başrol oyuncuları; Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt, yakın zamanda şehirde görülmüştü.

Devam filminde rol alacağı söylenen 39 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, sette fotoğraflandı. Lady Gaga'nın filmde hangi rolü üstlendiği henüz bilinmiyor.

Müzikte olduğu kadar sinemada da başarısını kanıtlayan Lad Gaga, bugüne dek 'Bir Yıldız Doğuyor', 'Gucci Ailesi' ve 'Joker' gibi filmlerde rol aldı.

İlki 2006'da çekilen 'Şeytan Marka Giyer'in devam filminde adı birkaç kez geçen ünlü tasarımcı Donnatella Versace de önceki gün sette görüldü.

Devam filminin, orijinal filmin kültürel bir fenomene dönüşmesinden tam 20 yıl sonra, Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.

Serinin ilk filmi, üniversitenin gazetecilik bölümünden yeni mezun olan Andy'nin (Anne Hathaway), Vogue'un şef editörü Anna Wintour'dan ilhamla yaratılan Anna Miranda Priestly karakterinin (Meryl Streep) asistanı olarak yayıncılık dünyasının en çok arzu edilen işlerinden birini elde etmesini konu alıyordu. Andy, meslektaşı olan asistan (Emily Blunt) sayesinde dergi ve yüksek moda dünyasına dalıyordu.

Senaryo detayları gizli tutulan yeni filmin, 'Miranda Priestly' (Meryl Streep) karakterinin basılı dergilerin karşı karşıya kaldığı zorluklarla mücadelesini anlatacağı düşünülüyor. Emily Blunt'ın canlandırdığı 'Emily' ise artık lüks bir markanın yöneticisi olacak. Dolayısıyla önemli reklam anlaşmaları elde etmek için 'Miranda Priestly' eski asistanı 'Emily'ye başvurmak zorunda kalacak. 'Şeytan Marka Giyer', dünya çapında gişede 326 milyon dolar hasılat elde etmiş, Meryl Streep'e de Oscar adaylığı kazandırmıştı.