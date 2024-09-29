Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
La Liga'da büyük heyecan! Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Ancelotti'nin Real Madrid'ini ağırlıyor. Sezonun merakla beklenen Madrid derbisi 8. hafta kapsamında oynanacak. Atletico Madrid, çıktığı 7 maçta namağlup serisini sürdürerek dikkat çekiyor. Maçın saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler sahada olacak mı? İşte detaylar...
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Carlo Ancelotti’nin ekibi Real Madrid, Diego Simeone’nin liderliğindeki Atletico Madrid’e konuk oluyor. Bu kritik mücadelede gözler, Atletico'nun 7 maçlık yenilmezlik serisine çevrildi. Ayrıca, genç yetenek Arda Güler'in sahada olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid karşılaşması hangi gün, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte derbiye dair merak edilenler...
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ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga’nın 8. haftasında Madrid derbisi oynanacak. Atletico Madrid - Real Madrid maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 22:00’de başlayacak.
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ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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ATLETİCO MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Atletico Madrid karşısında Real Madrid’de hücum hattında Vinicius Junior, Rodrygo gibi isimlerin sahaya ilk 11’de çıkmasına garanti gözüyle bakılıyor.
Mbappe sakatlığı sebebiyle Madrid derbisinde forma giyemeyecek.
Mbappe'nin yokluğunda Madrid derbisine hangi kadroyla çıkacağı merak edilen Carlo Ancelotti'nin birkaç seçenek üzerinde durduğu belirtildi.
Marca'nın haberine göre Mbappe'nin yokluğunda Arda Güler daha fazla süre bulabilir.
Haberde Mbappe'nin yokluğunda Ancelotti'nin derbiye en uçta Rodrygo ile başlayacağı, sol kanatta Vinicius'a sağda ise Arda Güler'e görev verebileceği, Endrick'i ise yedek soyunduracağı yazıldı.
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Bir diğer seçenek ise Bellingham geçen sezon bazı maçlarda olduğu gibi ileri uçta görev yapacak, kanatlarda klasik Vinicius ve Rodrygo ikilisi olacak. Bu durumda da Arda Güler bu üçlünün arkasında görev yapacak.
Arda Güler'in yedekte kalabileceği senaryo ise Endrick'in ileri uçta olup, kanatlarda Vinicius - Rodrygo ikilisinin yer alması ve Bellingham'ın bu üçlünün arkasında oynaması.
Carlo Ancelotti'nin bu üç planı da antrenmanlarda denediği ve kararını maç günü vereceği belirtiliyor.
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ATLETİCO MADRİD’DE HEDEF ÜÇ PUAN
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid’de kritik mücadele öncesinde gözler Griezmann, Lorente, Alvarez, Gallagher gibi oyunculara çevrildi.
Atletico Madrid ev sahibi avantajını kullanarak Real Madrid’i devirme hesapları yapıyor. İspanyol ekibi bu sezon savunma hattıyla güven verirken oynadığı 7 karşılaşmada sadece 3 gol yedi.
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