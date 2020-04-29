Fransa'da 2019/2020 sezonunu iptal ederken büyük spor organizasyonlarının eylül ayına kadar yasaklandığını belirten Başbakan Philippe, "2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'nın aldığı bu karara İspanya cephesinden ise eleştiri geldi. NTV Spor'da yer alan habere göre; La Liga başkanı Javier Tebas, "Yeniden başlayamayan sektörler ortadan yok olabilirler. Bu, futbol da olabilir. İspanya'da futbol, ekonomi açısından önemli bir lokomotif" ifadelerini kullandı. Tebas, ligleri yeniden başlatma kararı alana kadar sağlık konusunda ince eleyip sık dokumaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

UEFA, liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini talep etmiş ancak geçerli sebepler olması halinde sezonun ülke federasyonları tarafından sonlandırılabileceğini belirtmişti.