'La Casa De Papel'in yıldızı imaj değiştirdi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sık sık Türkiye'yi ziyaret eden 'La Casa De Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso, kız arkadaşı Tatiana'yla birlikte İstanbul'a geldi. Sevgilisi ve arkadaşı Erkan Şen ile Boğaz'daki bir restoranda yemek yiyen Alonso, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRK YEMEKLERİNİ VE İSTANBUL'U ÇOK ÖZLEMİŞİM"

50 yaşındaki aktör, "Türk yemeklerini ve İstanbul'u çok özlemiştim. Geçen aylarda kitabım için gelmiştim şimdi de İstanbul ve Boğaz'ın tadını çıkarmak için geldim. Bence İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri." dedi.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca imaj değişikliğine giden Pedro Alonso'nun sakallarını uzattığı görüldü. Alonso, son haliyle hayranları tarafından tanınmakta güçlük çekti.