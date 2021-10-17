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"La Casa De Papel"in Berlin'i Pedro Alonso: Dizi yeniden çekilse 'İstanbul' olurum
Kaleme aldığı "Filippo’nun Kitabı"nı tanıtmak üzere İstanbul'a gelen "La Casa De Papel" dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, Türkiye’deki ilk ve tek magazin röportajını Show TV’den Ömür Sabuncuoğlu’na verdi. Alonso, "La Casa De Papel" yeniden çekilse 'Berlin' yerine 'İstanbul' olmak isteyeceğini belirtti
Kariyeri ve özel hayatına dair çok özel açıklamalar yapan Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana'yla ilk görüntülerini Show TV kameralarına verdi. Türkiye’ye ikinci kez gelen Pedro Alonso burada olmaktan duyduğu mutluluğu anlatırken Türk yemeklerini çok sevdiğini söyledi. Alonso, “Türkiye’de bulunmak bu açıdan sorun oluyor. Çünkü müthiş tatların ve duyguların patlaması bana çok fazla kilo aldırıyor” dedi.
Kitabını birlikte kaleme aldığı sevgilisi Tatiana’yla tanışma öyküsünü de anlatan Alonso, "Onunla ilk karşılaştığımız an kitabımızın çıkış noktasıydı. Kitabım bir film olsa Tatiana’yla tanışma anımız çok romantik bir sahne olurdu. Başlangıçta bir aşk ilişkimiz yoktu, aramızda mesafe vardı. Birbirimize kur yapmadan ilerledik ve sonrasında ilişki netleşti" ifadelerini kullandı.
Tatiana’yla bir gün evlenmeyi isteyip istemediği sorulduğunda ise Pedro Alonso, "Birbirimize evlenme teklif etmek bizim için spor haline geldi. Herkes koşar, biz birbirimize evlenme teklif ederiz. Ama günün sonunda ikimiz de formalitelerden kaçıyoruz" dedi.
"La Casa De Papel"deki Berlin karakteriyle birlikte dünyanın en çekici erkekleri arasında gösterilen Pedro Alonso, kendisini 'çirkin' bulduğunu söylerken, "Çekici bulunmak bana fantastik geliyor ama ben en çirkinlerden biriyim” diye konuştu.
“TÜRK KADINLARI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI”
Ünlü oyuncu, Türk kadınları hakkında ise, “Genel olarak Türk insanlarını çok seviyorum. Yayıncılık sektöründe tanıştığım kadınlardan yola çıkarak çok hazırlıklı, çok profesyonel, çok akıllı ve çok eğitimli olduklarını söyleyebilirim. Bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.
Türkiye’ye iki kez geldiğini ve çok sevdiğini belirten Pedro Alonso, “İstanbul benim uzun süre kalmak istediğim yerlerden bir tanesi. Sadece zaman geçirmek için değil burada kalıp resim yapmak, gezmek ve güzel hatıralar biriktirmek istiyorum” dedi.
"İSTANBUL TEK BİR DİZİYE SIĞDIRILACAK ŞEHİR DEĞİL"
Pedro Alonso, “La Casa De Papel” yeniden çekilse Berlin değil 'İstanbul' karakterini canlandırmak istediğini söylerken, “Bence İstanbul tek bir diziye sığdırılacak bir şehir değil” ifadelerini kullandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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"La Casa De Papel" dizisinin Berlin'i Pedro Alonso: Dizi yeniden çekilse 'İstanbul' olurum/la-casa-de-papel-dizisinin-berlin-i-pedro-alonso-dizi-yeniden-cekilse-istanbul-olurum-3224188-magazin
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