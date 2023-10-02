Kylie Minogue: Epey duygusallaşıyorum
Kylie Minogue, kariyerindeki zor anlarda ailesinin kendisini nasıl desteklediğini anlattı. Ünlü şarkıcı, "Epey duygusallaşıyorum. Bazen kendimi karanlık yerlerde buldum ama ailemden medet umdum" dedi
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Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Minogue, 35 yıllık kariyerinde kendisini ara sıra karanlık yerlerde bulduğunu itiraf etti.
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"EPEY DUYGUSALLAŞIYORUM"
'The Graham Norton Show'da konuyla alakalı konuşan Kylie Minogue, "Genç halime ne söylerdim diye bugünlerde çokça soruluyor. Ona yalnız olmadığını ve düşündüklerinde bir sorun bulunmadığını çünkü eleştirilerin hep vız gelip, tırıs gidemeyeceğini söylemeyi düşündüğümde epey duygusallaşıyorum" dedi.
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"ÇOK ZOR"
Kylie Minogue, "Bazen kendimi karanlık yerlerde buldum ama ailemden medet umdum. Bugün, sosyal medyadan dolayı ne kadar farklı olurdu bilmiyorum; kendinizi seslerden, eleştirilerden ve kendi düşüncelerinizden soyutlamak çok zor" şeklinde konuştu.
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"NE HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEM"
'Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Kylie Minogue, yeni şarkısı 'Padam Padam'ın başarısı hakkında ise, "Bu çok hayat verici ve çok heyecanlıyım. Ne heyecan verici bir dönem..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Depo Photos, AP