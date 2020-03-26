"BUGÜN DİLEĞİM GERÇEK OLDU"

22 yaşındaki yıldızın da doktoru olan Jinekolog Dr. Thaïs Aliabadi, haberi Instagram'dan yaptığı bir paylaşım ile doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

Konuşamıyorum, gözlerim doldu ve kalbim minnetle dolu. Dünyaya cesur sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske dileğimi iletmiştim, bugün dileğim gerçek oldu.