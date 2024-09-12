KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! 2024 2025 GSB KYK yurt yedek sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK YURT YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt yerleştirmeleri maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılıyor. Sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor.