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        Haberler Bilgi KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? 2024-2025 GSB ile KYK 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri belli oldu mu?

        2024-2025 KYK yurt ücretleri: KYK yurt ücretleri ne kadar, odalar kaç kişilik?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Yurt başvuru işlemlerinin 7 Eylül'de sona ermesinin ardından, KYK yurt ücretleri öğrenciler tarafından mercek altına alındı. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi (1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip) bulunuyor. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar, odalar kaç kişilik? İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 20:11 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:08
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        • 1

          KYK yurt ücretleri, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamladı. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar, odalar kaç kişilik? İşte 2024-2025 GSB ile KYK yurt ücretlerine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti. Bu yılki KYK yurt ücretleri açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

          KYK yurtları, barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor.

          KYK yurt tipleri ve özellikleri şu şekilde;

          1. ve 2. Tip Yurtlar: Temel barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan yurtlardır.

        • 4

          3. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlar olup, oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunur. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanıdır.

        • 5

          4. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlardır. Oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve kitaplık bulunabilir.

          5. Tip Yurtlar: İkinci en iyi yurt kategorisindedir ve buna bağlı olarak ikinci en yüksek ücret ve depozito ücretine sahiptir.

        • 6

          6. Tip Yurtlar: En lüks KYK yurtlarıdır ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptir.

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