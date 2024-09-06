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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt ücretleri 2024: KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri

        KYK yurt ücretleri 2024: KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL?

        Üniversite öğrencileri tarafından önemli bir yer tutan KYK yurt ücretleri merak ediliyor. Barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor ve her sınıf tipine göre farklı ücretler ödeniyor. Peki KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte KYK yurt ücretleri hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:47
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          Üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan milyonlarca öğrenci 2024 KYK yurt başvurularını yapacakken 2024 KYK ücretleri ne kadar sorusunu gündeme getirdi. 2024-2025 KYK yurt ücretleri güncel olarak belli oldu. Peki, 2024 KYK ücretleri ne kadar? İşte güncel KYK yurt ücretleri

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          KYK YURTLARI NE KADAR?

          2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için sonuçları açıklanan KYK yurtlarının güncel ücretleri şöyle. Geçtiğimiz yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

          Bu sene ücretler şu şekilde olacak:

          TİP 517,50 ₺
          TİP 607,50 ₺
          TİP 607,50 ₺
          TİP 720 ₺
          TİP 765 ₺
          TİP 855 ₺
          KKTC 1.125 ₺

          KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

          KYK yurtları 6 farklı tipte bulunuyor. İşte, yurt tipleri:

          1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.

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          3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

          5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.

          2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren erişime açıldı.

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