KYK yurt ücretleri 2024: KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL?
Üniversite öğrencileri tarafından önemli bir yer tutan KYK yurt ücretleri merak ediliyor. Barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor ve her sınıf tipine göre farklı ücretler ödeniyor. Peki KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte KYK yurt ücretleri hakkında detaylar
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Üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan milyonlarca öğrenci 2024 KYK yurt başvurularını yapacakken 2024 KYK ücretleri ne kadar sorusunu gündeme getirdi. 2024-2025 KYK yurt ücretleri güncel olarak belli oldu. Peki, 2024 KYK ücretleri ne kadar? İşte güncel KYK yurt ücretleri
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KYK YURTLARI NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için sonuçları açıklanan KYK yurtlarının güncel ücretleri şöyle. Geçtiğimiz yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.
Bu sene ücretler şu şekilde olacak:
TİP 517,50 ₺
TİP 607,50 ₺
TİP 607,50 ₺
TİP 720 ₺
TİP 765 ₺
TİP 855 ₺
KKTC 1.125 ₺
KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK yurtları 6 farklı tipte bulunuyor. İşte, yurt tipleri:
1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
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3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.
2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren erişime açıldı.
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