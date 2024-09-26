KYK yurt time başvuru sonuçları erişime açıldı! GSB ile 2024 KYK yurt time başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı
KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmış, ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ikamet eden öğrencilerin merakla beklediği açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyurusuna göre KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı. KYK Yurt Time Spor Projesi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, GSB ile 2024-2025 KYK yurt time başvuru sonuçları sorgulama ekranı…
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time Spor Projesi başvuruları geçtiğimiz hafta alınmıştı. Sonuçlar için GSB’den beklenen açıklama geldi. KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı. Proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda konaklayan öğrenciler, kaldıkları yurdun işleyişine katkıda bulunurken spor hayatına da dokunuşlarda bulunabilecek. İşte 2024-2025 KYK yurt time başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı…
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KYK YURT TİME SPOR BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time Spor Projesi başvuruları, 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı.
KYK Yurt Time Spor Projesi başvuru sonuçları açıklandı.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt Time Spor projesinin başvuru sonuçları açıklandı.
1 Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında birinci dönemi uygulanacak projeye 88 bin 160 öğrenci başvurdu.
Akademik başarı ve burs/kredi durumu esas alınarak değerlendirilen başvuruların sonucuna göre projenin ilk döneminde 9 bin 585 öğrenci görev alacak.
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Gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alarak hem ekonomik kazanç elde edecek hem de çalışma hayatına dair deneyim kazanacaklar.
Başvuru sonuçlarına https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu linki üzerinden ulaşılabiliyor.
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KYK YURT TİME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar KYK yurt time başvuru sonuçlarına e-Devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu sayfası üzerinden erişebilecek.