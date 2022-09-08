KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 KYK yurt başvuru sonuçları 41 il için belli oldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yurt nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

KYK yurt nakil işlemleri için normalde dilekçe vermeniz gerekiyordu. Ancak artık dilekçe vermeden başvuruda bulunulabilecek. Artık KYK yurt nakil işlemleri online bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yurt nakil işlemleri e-Devlet üzerindeki sistem açıldığı zaman gerçekleştirilebilecek. Yurt nakil işlemleri online başvuru için şu adımların yapılması gerekiyor;

- Yurt İzin Alma

- Yurt Öneri/Şikayet/Talep

- Yurt Nakil

- Yurt Kayıp Silme Talebi

- Katıldığım Etkinlikler

- Yurt Yemek Takip

*Burada önemli olan kısım Yurt Nakil işlemleridir. Bu kısma tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim ki sistem açık değil fakat sizin yurt nakil işleminiz oldukça acil. Bu durumda ise yurt müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.

*Fakat burada en önemli kısım istediğiniz yurda giderek veya arayarak yaptırmanız gereken işlemlerdir. Bu kısımda yerleştiğiniz yurt aracılığıyla bir işlem yaptırmamalısınız.