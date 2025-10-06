Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak? GSB KYK ek yurt başvuru şartları ile KYK ek kontenjan yurt başvuruları başladı mı?

        KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak?

        Üniversiteye ek yerleştirme, DGS, özel yetenek veya yatay geçiş gibi yollarla kayıt hakkı kazanan öğrenciler için KYK ek yurt başvurularında heyecan başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrası e-Devlet üzerinden alınacak başvurularla öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde barınma imkanına kavuşacak. İşte KYK ek tercih yurt başvuru sürecine dair merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 19:25 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:25
          Yeni eğitim yılına kısa bir süre kala, üniversiteye ek yerleştirmelerle kayıt yaptıran öğrenciler KYK ek yurt başvurularını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılacak ekran üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak başvurular, bu yıl da büyük ilgi görecek. Peki 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilecek? Detaylar haberimizde...

          KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

          KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında beklenen duyuru yapıldı. Duyuruda şu cümlelere yer verildi;

          "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

          KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

          E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

          Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

