KYK EK YURT başvuru tarihleri ne zaman
KYK ek yurt başvurularıyla ilgili araştırmalar, yurt yerleştirme sonuçlarının 11 Eylül'de açıklanmasının ardından gündeme geldi. Özellikle üniversiteyi farklı bir şehirde okuyacak öğrenciler, ek yurt başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Gözler şimdi Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2025-2026 ek yerleştirme takvimine çevrilmiş durumda. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak? İşte bu konuda merak edilen detaylar…
KYK EK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl, KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 5 Eylül 2024’te duyurulmuştu.
Ek yurt başvuruları ise üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, 3-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılmıştı.
Geçen yılki takvim dikkate alındığında, 2025 yılı KYK ek yurt başvurularının da yine ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK
Başvurular, e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgileri esas alınarak yapılacağından, öğrencilerin öncelikle okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Bilgilerinde eksiklik ya da hata bulunan öğrencilerin, vakit kaybetmeden üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekiyor.
Eğer başvuru, hatalı ya da eksik öğrenim bilgileriyle yapılırsa, bu başvurular geçersiz sayılacak.
Başvuru sürecinde yaşanabilecek her türlü aksaklık veya sorular için ALO GSB hattı (444 0 472) 7 gün 24 saat öğrencilerin hizmetinde olacak.