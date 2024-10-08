KYK burs ve kredi başvuruları bugün başladı ve 13 Ekim’de sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Öte yandan öğrencilere 2024 yılı için ne kadar ücret ödeneceği merak konusu oldu. Peki, 2024-2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ücreti hakkında detaylar…