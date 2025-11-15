KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 2026 KYK burs/kredi ödeme takvimi

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.

Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün, “8” ile biten öğrenciler ise üçüncü gün burs/kredi ödemelerini hesaplarında görecek.