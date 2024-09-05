KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve krediler için başvurular 2024-2025 yılına dair henüz alınmaya başlamadı ancak geçtiğimiz döneme bakıldığında başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu dönem de başvuru sürecinin Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başı gibi başlaması bekleniyor.