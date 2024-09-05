KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, burs ücreti ne kadar?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru tarihleri araştırılıyor. Özellikle şehir dışında eğitim görecek olan öğrenciler KYK burslarının başlayacağı tarihi yakından takip ediyor. KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, burs ücreti ne kadar?
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KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK burs ve krediler için başvurular 2024-2025 yılına dair henüz alınmaya başlamadı ancak geçtiğimiz döneme bakıldığında başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu dönem de başvuru sürecinin Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başı gibi başlaması bekleniyor.
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KYK burs başvuru tarihleri gündeme geliyor. Üniversite başlayacak gençler, barınma, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için burs başvurusunda bulunacak. KYK burs ve kredi başvuruları açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki 2024 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı e-Devlet uzantısı üzerinden KYK kredi burs başvuru ekranı açıldı mı? İşte merak edilen soruların cevabı...
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2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinden itibaren sorgulanmaya başladı.
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KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Amatör milli sporcu olan öğrenciler
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AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
KYK BURSU NE KADAR?
2024-2025 KYK burs ve kredi güncel tutarları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.