KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler burs başvuru tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi KYK burs/kredi başvuruları 12-19 Ekim tarihlerinde alınmıştı. 2024-2025 burs başvuru süreci için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte KYK burs başvurularının başlayacağı tarih...
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KYK burs/kredi başvuruları için geri sayım başladı. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda burs hakkı elde edemeyen öğrencilere geri ödemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Peki, "KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi bu yıl ne kadar olacak?" İşte KYK burs başvuruların başlayacağı tarih...
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KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK burs ve krediler için başvurular 2024-2025 yılına dair henüz alınmaya başlamadı ancak geçtiğimiz döneme bakıldığında başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu dönem de başvuru sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor.
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KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Amatör milli sporcu olan öğrenciler
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AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
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KYK BURSU NE KADAR?
2024-2025 KYK burs ve kredi güncel tutarları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.
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