KYK burs/kredi başvuruları için geri sayım başladı. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda burs hakkı elde edemeyen öğrencilere geri ödemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Peki, "KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi bu yıl ne kadar olacak?" İşte KYK burs başvuruların başlayacağı tarih...