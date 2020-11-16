KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteyi kazanan öğrenciler 8 Kasım tarihine kadar burs başvurularında bulundu. Sonuçların açıklanması ile birlikte öğrenciler kredili burs veya karşılıksız burs alıp almayacaklarını öğrenecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar yapılacak. KYK burs başvurularının tamamlanmasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.