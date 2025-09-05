KYK başvuru şartları: Kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ve burs başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre KYK yurt başvuruları resmen başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yükseköğretim öğrencileri için yurt başvurularımız açıldı. 2-6 Eylül tarihleri arasında başvurularınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan geldi. Uzun süredir öğrencilerin gündeminde olan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurt, burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular, E-Devlet üzerinden alınacak ve özellikle şehir dışında eğitim görecek öğrenciler için yurt başvuru süreci büyük önem taşıyor. Peki, KYK yurt başvuruları hangi tarihlerde yapılacak, başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
GSB KYK yurt başvuru tarihlerini Dr. Osman Aşkın Bak canlı yayında basın açıklaması yaparak duyurdu.
2025-2026 KYK yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular 2-6 Eylül arasında yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvuruları ve yerleştirmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak şöyle dedi: "Türkiye'deki barınma sistemi dünyada bir emsal teşkil etmektedir. 2002 yılında 182 bin yatak kapasitesi varken, bu rakam 870 binin üzerine çıkmış durumda. Yurtlarımızda öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Yurtlarımızı ayrıca pandemi ya da doğal felaketlerin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. GSB yurtları gençlerimize umut veren bir başarı alanıdır. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız da vardır. Gençlerimiz için çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. 2025-2026 öğretim yılı için 2-6 Eylül tarihleri arasında gençlerimizin yurt başvurusunu başlatıyoruz."
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları Ekim ayının ikinci haftasında alınmıştı. KYK burs başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. KYK burs başvuruları yurt başvurularından sonra başlıyor.
