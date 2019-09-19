19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın ikinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Okula yazılan kızların daha ilk günden kavga çıkardığı, Kuzey ve Yıldız’ın inatlaşmalarının giderek arttığı tanıtımda, Kuzey’in yangını söndürmeye çalıştığı korku dolu anlar heyecanı yükseltiyor.
Kuzey’in sert sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız’ın, “Allah şahidim olsun ki yüreğimden attım seni artık!” sözleriyle isyan ettiği anlar ise dikkat çekiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana gelecek.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kuzey’in tam yirmi yıl sonra gelen itirafı, Yıldız’ı allak bullak etmiştir. Yirmi yıldır beslediği öfke daha da büyümüş, kini daha da alevlenmiştir. Yıldız, artık saatli bir bomba gibidir. Karadeniz’i Kuzey’e dar etmeye yemin eder.
Kuzey, bir yandan fitilini kendi ateşlediği bombaya karşı mücadele ederken bir yandan da kızlarıyla uğraşır. Kızların başına buyruk hareketleri, zaten kendine yer bulamayan Kuzey’i daha da sıkıştırmıştır. Üzerine bir de kız kardeşi Kamer’in yasak aşkı ortaya çıkınca Mollaoğulları ve Kadıoğulları’nın asla küllenmeyen düşmanlığı yeniden alevlenir. Bu yangından en çok nasibini alan da Sefer olur.
Kuzey kendini köyüne kabul ettirmek, kızlarını bir arada tutmak, evini geçindirmek gibi dertlerle uğraşırken iki ailenin düşmanlığı, onun bütün emeklerini boşa çıkarsa da onun yılmaya niyeti yoktur. Ama karşısına aldığı düşmanların neler yapabileceğinin farkında değildir. Çünkü bu düşmanlık, Kuzey ve kızlarını içine alan bir yangını ateşlemiştir. Kuzey, bunu yapanın peşini bırakmayacaktır.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 2. Bölüm 2. Tanıtımı!
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