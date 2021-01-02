Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam yok mu, neden yayınlanmıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Aslıhan Günel ve İsmail Demirci'yi buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk her hafta Cumartesi akşamı saat 20:00'da yayınlanıyor. Fakat SHOW TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin izleyicileri soruyor; Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte cevabı...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Cumartesi akşamlarında Show TV ekranlarında olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 46. bölümü 2 Ocak tarihinde yayınlanmayacak. Yılbaşı haftası olması nedeniyle sevilen dizi bu hafta ekranlara gelmeyecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 46. yeni bölümü gelecek hafta 9 Ocak Cumartesi akşamında izleyenlerle buluşacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 46. YENİ FRAGMAN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 45. BÖLÜM ÖZETİ

Gökçe'nin yaşadığı sağlık sorunu iki ailenin de gündemine bomba gibi düştü. Beyin kanamasına bağlı geçici bir felç geçiren Gökçe'nin iyileşmesi için herkes seferber oldu. Gizem Avcıları Sefer, Cevher ve Ruhi yeni bir iş aldı. Kaybolan bir piyango biletinin peşine düşen ekibin, atıldıkları bu yeni macerada yine başları belaya girdi.

Piyango biletini bulmayı başaran ekip, bulduktan sonra tekrar kaybedince işler karıştı. Aradıkları biletin izini bulmayı başardılar ancak bilet, bir giysi kumbarasının içindeki ceketteydi. Durum böyle olunca Gizem Avcıları, bileti almaya çalıştı ancak şikayet edildikleri için polis tarafından yakalandı.

Sonunda tam bileti alacakları sırada şikayetçi olan kadının köpeği piyango biletini kaptı. Kuzey ile Yıldız'ın mutluğuna ise finalde gelen davetsiz bir misafir gölge düşürdü. Kuzey'in Yıldız için hazırladığı romantik yemeğe gelen Şahika, her şeyi altüst etti. Şahika, Kuzey'i elde edebilmek için onunla baş başa kalmak istedi. Bu esnada yeni evlerine gelen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şoke oldu ve evi terk etti.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.