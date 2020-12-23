Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. yeni bölüm fragmanlarında; Kuzey, Yıldız için romantik bir sürpriz hazırlarken, Şahika'nın gelişiyle büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Yıldız ise gördüğü manzara karşısında şoke oluyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 45. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 45.YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 44. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yıldız ile birlikte sorunlardan uzaklaşmak için kaçamak yapan Kuzey, Yıldız ile yüzleşti. Yıldız'ın kendisine olan uzak tavrından rahatsız olduğunu dile getirirken gördüğü sert tepki karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Lanetli evdeki büyük gizemi çözmeyi başaran Sefer, Ruhi ve Cevher ise 'Gizem Avcıları' olarak yeni işlerine başladılar.
Yaşananlardan sonra Yıldız, sorunlarını çözmek için soluğu terapistin yanında aldı. Terapistinin önerisi üzerine korkularının üzerine giden Yıldız, bebeklerle yakınlaşmaya karar verdi. Yaşadıkları gerilimden sonra yapım aşamasında olan evlerinde yeniden bir araya gelen Kuzey ile Yıldız, konuşarak sorunlarını çözdü.
Gökçe ise Osman'ın onu affetmesi için çabalasa da bir türlü başarılı olamadı. En sonunda Osman'ın gönlünü almak için babasının taktiğini uygulayan Gökçe, serenat yaptı ancak bunun karşılığında Osman, camdan aşağı bir kova su dökerek barışmayacağını gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan Gökçe, Osman'ın dolmuşuna saldırınca kendisini karakolda bulurken, Gökçe'yi kurtaran Kuzey oldu. Eve döndükten sonra her şey normale dönerken Mine'nin çığlığı ile bir anda korku dolu anlar yaşandı.
Kuzey ile Yıldız, Gökçe'yi kanlar içinde baygın halde bulunca hemen hastaneye götürdü. Gökçe, ameliyata alındı ve hayati tehlikeyi atlattı ancak doktorun muayenede söyledikleri herkesi şoke etti. Gökçe'nin beyin kanamasına bağlı felç geçirdiğini öğrenen Kuzey ve Yıldız, büyük bir yıkım yaşadı.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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