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Kuzey Marmara Otoyolu´nda zincirleme kaza: 2´si ağır, 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu´nda TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2´si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönünde ulaşım 1 saat tek şeritten sağlandı

Giriş: 19.06.2023 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Marmara Otoyolu´nda zincirleme kaza: 2´si ağır, 3 yaralı
DHA

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu´nun Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden T.T. yönetimindeki 34 GKL 441 plakalı, A.K. yönetimindeki 34 GTA 101 ve A.D. yönetimindeki 34 BIL 810 plakalı otomobillerle yabancı plakalı bir TIR, birbirine girdi.

Kazada, otomobillerde bulunan Ahmet Kadiroğlu, Barış Erkan Yazıcı ve Tuncay Türlü yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kadiroğlu ile Türlü´nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu´nun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

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