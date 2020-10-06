AA

Yaklaşık 5 bin 878 işçi ve 1470 teknik personelin görev yaptığı projede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve müteahhit firmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirleri aldı.

İşçilerin kaldığı şantiyelerde giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı proje, ilerleme hızını düşürmeden mesafe katetti.

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan proje, 3 ana bölümde 7 kesimden oluşuyor.

Yüksek standartlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı olan proje kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de yer aldığı, İstanbul'un kuzeyinden geçen 148 kilometrelik Odayeri-Paşaköy arası bölüm, 26 Ağustos 2016'dan itibaren hizmet veriyor.

Toplam 80,25 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Odayeri Kesimi’nin Kınalı-Kavşağı ile Odayeri Kavşağı arasında yer alan 70 kilometrelik kesimi ile Başakşehir kavşağı ile Habibler kavşağı arasındaki 1,1 kilometrelik bölümü trafiğe açık durumda olup kalan 9,16 kilometrelik bölümündeki çalışmaların sonlandırılarak bu yıl trafiğe açılması hedefleniyor.

Toplam 170,17 kilometre uzunluğundaki Kurtköy-Akyazı Kesiminin Kurtköy ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası ve bu aralıkta yer alan bağlantı yollarıyla toplam 102,1 kilometrelik bölümü trafiğe açık olup 68,07 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlanarak bu yıl içerisinde ulaşıma açılması amaçlanıyor.

İSTANBUL'UN ÇEVRE İLLERE ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK

Otoyol projesinin, İstanbul-İzmir Otoyolu'na entegre edilmesiyle İstanbul'un çevre illere, Ege ve Akdeniz bölgelerine erişiminde büyük kolaylıklar sağlanacak, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale kesiminde yapım çalışmaları süren Kınalı-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na entegre edilmesiyle de Marmara Bölgesi’nde kesintisiz ulaşım ringi oluşturacak.

Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfus oranı yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata katılması mümkün hale gelecek. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde inşa edilecek demir yolu sistemiyle Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ulaştırma alternatifleri zenginleşecek. Ulaşım altyapısı gelişen ve büyüyen İstanbul'un, Avrasya bölgesinde sosyal, kültürel ve ekonomik merkez olma özelliğini uzun yıllar muhafaza etmesi planlanıyor.

Ayrıca, projenin inşaat dönemi boyunca, istihdama ve inşaat sektörünün yan dallarına da önemli ekonomik katkılar veriliyor.

PROJE ÜZERİNDEKİ BAZI YAPILAR MÜHENDİSLİK YÖNÜNDEN ÖNE ÇIKIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki bazı özel yapılar da mühendislik yönünden dikkati çekiyor. Asma köprü ile eğik askılı köprünün kombinasyonu şeklinde tasarlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı özelliği taşıyor. Köprü, 1408 metrelik ana açıklığıyla dünyanın üzerinden raylı sistem geçen en uzun, 322 metreye varan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü olarak literatürde yer alıyor. Kara ve demir yolu şeritlerinin aynı seviyeden geçtiği köprü, estetik yönden de çarpıcı bir tasarıma sahip.

Otoyolun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı bölümlerinde yer alan dörder şeritli 8 çift tüp tünel, Avrupa'nın en geniş kesitli tünelleri olarak ön plana çıkıyor. Proje bünyesinde (Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı) yer alan ve toplam uzunlukları çift yönde 27 kilometreyi aşan 30 viyadük, çeşitli yapım teknikleri kullanılarak inşa edildi. Söz konusu viyadüklerin inşası sırasında konvansiyonel metotlar haricinde itme-sürme, hareketli iskele sistemi ve dengeli konsol gibi metotlar kullanıldı.

Gebze bölgesinde inşa edilen V07 (İsmail Sekban) viyadüğü de 131 metrelik ayak yüksekliğiyle ülkenin en yüksek ayaklı viyadükleri arasında bulunuyor.

9 TÜNEL VE 60 VİYADÜK TAMAMLANARAK KULLANIMA ALINDI

Otoyol projesi kapsamında toplam 32 bin 281 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük bulunuyor. 25 bin 861 metre uzunluğundaki 9 tünel hizmete sunulurken kalan 6 bin 420 metrelik kesimin 6 bin 33 metresinde kazı çalışmaları tamamlandı. Viyadük yapım çalışmalarında ise 50 bin 976 metre uzunluğunda 60 adet viyadük tamamlanarak kullanıma alındı, 5 bin 93 metrelik kesimde ise çalışmalar devam ediyor.

Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de kapsayan 148 kilometrelik kesimi 26 Ağustos 2016'da açıldı, yapım çalışmalarına 2016'da başlanan diğer kesimleri ile birlikte bugüne kadar toplam 321 kilometre otoyol hizmete girdi.

PROJENİN ASYA VE AVRUPA TARAFINDA YÜZDE 97 FİZİKİ İLERLEME SAĞLANDI

Yüzde 97 fiziki ilerleme sağlanan projede 2020 yılı sonunda, Avrupa tarafında kalan son 9,16 kilometrelik kısım ile Asya tarafında kalan son 68,07 kilometrelik kısmın trafiğe açılması planlanıyor.

Ayrıca, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı bölümlerinde 127 köprü, 68 üst geçit, 92 alt geçit, 613 menfez inşa ediliyor. Bunun yanı sıra toplam 46 yüksek standartlı kavşağın da inşası gerçekleştiriliyor.

Otoyol güzergahındaki yerlerde hava kalitesi, gürültü ölçümleri, su ve toprak kalitesi ölçümleriyle fiziksel çevre çalışmaları yapılıyor.

SAKARYA NEHRİ ÜZERİNDE ÖZEL KÖPRÜ İNŞA EDİLİYOR

Bu yılın sonunda tamamı açılması beklenen otoyol, Rüstemler mevkisinde Türk mühendislerce imalatı yürütülen ve özel bir inşa metodu olan dengeli konsol sistemiyle 110 metre orta açıklıklı köprü sayesinde Sakarya Nehri'ni geçecek.