Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kuzey Makedonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kuzey Makedonya Başkenti, 1Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Kuzey Makedonya nerede, hangi kıtada yer alır? Kuzey Makedonya başkenti, bayrağı, nüfusu nedir?

1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Kuzey Makedonya; yüksek dağlık arazilerle kaplı bir Balkan ülkesidir. Denizlerle de bağlantısı olmayan bu ülkede, ağırlıklı olarak karasal iklim hakimdir. Tarım ve sanayiye dayanan bir ekonomiye sahip olan Kuzey Makedonya, Balkan coğrafyasının sebze ve meyve ambarı olarak tarif edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Makedonya hangi kıtada yer almaktadır? Makedonya başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Giriş: 22.06.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Makedonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kuzey Makedonya Başkenti, 1Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
HABERTURK.COM

Sanat, mimari ve müzik açısından oldukça zengin bir mirasa sahip olan Kuzey Makedonya, birden fazla etnik yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kuzey Makedonya para birimi nedir? Kuzey Makedonya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. İşte, tüm detaylar...

Kuzey Makedonya Nerede?

Kuzey Makedonya hangi kıtada sorusunun cevabı, Avrupa’dır. Avrupa kıtasının güneydoğusunda, Balkanlar olarak adlandırılan coğrafyada konumlanmış olan Kuzey Makedonya; kuzeyde Sırbistan ve Kosova, güneyde Yunanistan, batıda Arnavutluk, doğuda ise Bulgaristan ile komşudur. Makedonya bölgesinin yaklaşık olarak %30’unu kaplayan Kuzey Makedonya’nın denizler ile herhangi bir bağlantısı da bulunmamaktadır.

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanan ve Makedonya Cumhuriyeti adını alan bu devlet; ülkenin ismi konusunda Yunanistan ile yaşadığı tartışmalardan sonra, 2018 yılında ülkenin adını Kuzey Makedonya olarak değiştirmiştir. Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası organizasyonların üyesi olan Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği üyeliği süreci de devam etmektedir.

Kuzey Makedonya Başkenti

Bir Balkan devleti olan Kuzey Makedonya’nın başkenti, Üsküp’tür. MÖ. 4 binlerden itibaren bölgesinin en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Üsküp, başkent olmasının yanında, ülkenin en büyük ikinci şehri olmasıyla da dikkat çekmektedir. 1991 yılında ülkenin bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte ülkenin başkenti yapılan Üsküp, günümüzde Kuzey Makedonya’nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak öne çıkmaktadır.

Kuzey Makedonya Nüfusu

2023 verilerine göre Kuzey Makedonya’nın nüfusu 2 milyon 83 bin kişiden meydana gelmektedir. Halkın yaklaşık %60’ının büyük şehirlerde toplandığı Kuzey Makedonya, birden fazla etnik gruba da ev sahipliği yapan bir ülkedir. 2 milyonu aşan ülke nüfusunun %64’ünü Makedonlar, %25’ini Arnavutlar, %4’ünü Türkler, %2’sini Sırplar, %1’ine yakınını ise Bosnalılar oluşturmaktadır.

Kuzey Makedonya’daki en yaygın din ise Hristiyanlığın Ortodoks mezhebidir. Halkın yaklaşık %65’inin mensubu olduğu Hristiyanlığı, %34 ile Müslümanlık takip etmektedir.

Kuzey Makedonya Para Birimi

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Makedon dinarıdır. 1992 yılına kadar eski Yugoslavya dinarını kullanan Kuzey Makedonya, 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesinden bir sene sonra kendi para birimi olan Makedon dinarını basmış ve tedavüle sokmuştur. Banknotlar ve demir paralardan meydana gelen bu para birimi 807 uluslararası numarasıyla kayıtlarda yerini almıştır.

Kuzey Makedonya Bayrağının Anlamı

Kuzey Makedonya’nın resmi bayrağı, 5 Ekim 1995 yılında alınan bir kararla kabul edilmiş ve o tarihten itibaren de kullanılmaya başlanmıştır. Kırmızı bir zemin üzerinde yer alan altın sarısı bir güneşten meydana gelen Kuzey Makedonya bayrağındaki kırmızı renk özgürlük ve bağımsızlığı, altın renkli güneş ise ülkenin aydınlık geleceğini sembolize etmektedir.

Kuzey Makedonya Şehirleri

Önemli bir Balkan devleti olan Makedonya’da toplam 31 şehir yer almaktadır. Bu 31 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • Üsküp
  • Debre
  • Demirkapı
  • Demirhisar
  • Kırçova
  • Kavadar
  • Gostivar
  • Resne
  • Ustrumca
  • Valandova

Kuzey Makedonya Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında bir saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Kuzey Makedonya’dan 1 saat ileridedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeni Türkü Marmaris'i salladı
Yeni Türkü Marmaris'i salladı
Gece kulübü işletmecisi cinayetinin nedeni ortaya çıktı
Gece kulübü işletmecisi cinayetinin nedeni ortaya çıktı
2022 yılı ölüm istatistikleri
2022 yılı ölüm istatistikleri
Yaşlı kadından 4 gündür haber yok!
Yaşlı kadından 4 gündür haber yok!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.