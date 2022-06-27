Kuzey Kore'den Batı'ya tehdit

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Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'in aktardığına göre Kuzey Kore, Cumartesi günü Washington ve Seul'ün 'saldırgan hareketlerini' kınadı ve Kore Yarımadası'nda artan gerilim sırasında Kore Savaşı'nın 72. yıldönümünüde 'intikam alma' sözü verdi.

ABD’nin Asya’da NATO benzeri bir askeri ittifak kurma planı içerisinde olduğu da iddia edilerek tepki gösterildi. Açıklamada, "Japonya ve Güney Kore ile ortak tatbikat yapan ABD, Asya’da NATO benzeri bir oluşum kurmayı amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin beş yıl içinde ilk nükleer testini gerçekleştirmeye hazırlanabileceği endişeleri arasında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında için gerekirse daha fazla ABD silahı konuşlandırma konusunda anlaşmıştı.

KCNA, bir dizi işçi örgütünün "ABD emperyalistlerinden intikam yemini etmek" için toplantılar düzenlediğini de öne sürdü.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.