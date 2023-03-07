Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Savaş ilanı sayarız

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı askeri önlem alması halinde Pyongyang'ın bunu bir 'savaş ilanı' olarak göreceği uyarısında bulundu ve Pasifik Okyanusu'na daha fazla füze ateşleyebileceklerini ima etti.

ABD ve müttefikleri, BM Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanmasına karşın Kuzey Kore balistik füzelerini hiçbir zaman vurmadı ancak Kuzey Kore'nin daha fazla deneme yapacağını öne sürmesi üzerine bu uzun süre tartışma konusu oldu. Kim, "Pasifik Okyanusu ABD ya da Japonya'nın egemenliğine ait değildir" diye konuştu.

ABD ve Güney Kore'nin 13-23 Mart tarihlerinde bölgede "Özgürlük Kalkanı" adlı bir ortak tatbikat yapacağı açıklanmış, Kuzey Kore'nin ise tatbikata misilleme olarak yeni balistik füze denemesi gerçekleştirebileceği belirtilmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Dış Haberler Dairesi Başkanı yaptığı ayrı bir açıklamada, ABD'yi durumu "kötüleştirmekle" suçladı.

İki ülkeyi teknik olarak savaş halinde bırakan ve barış anlaşması yerine ateşkesle sonuçlanan 1950-1953 Kore Savaşı'nın sonucu olarak yaklaşık 28,500 ABD askeri Güney Kore'de konuşlanmış durumda.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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