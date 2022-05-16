Kuzey Kore lideri Kim'den orduya emir!

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kovid-19 ile mücadelede ilaçların dağıtımı ve salgının seyrinin kontrol altına alınması için orduyu göreve çağırdı.

2 yılı aşkın süredir neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Kuzey Kore'de resmi olarak ilk defa geçen hafta tespit edildi. Uzmanlar, sınırlı tıbbi malzemeye sahip ülkede vatandaşların ilaçlara ulaşımında sıkıntı çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Devletin temin ettiği ilaçlar bir anda insanlara ulaşamadığı için Kuzey Kore lideri Kim, ordunun derhal ilaç tedariki için göreve gelmesini emretti.

Yetkililer ulusal dağıtım emri vermiş olsa da ilaçların sorunsuz ve hızlı bir şekilde dağıtılamadığı ifade edildi.

KİM'DEN YETKİLİLERE ELEŞTİRİ: SORUMSUZ

Kim, yetkililerin çalışma tutumunu eleştirdi ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Güney Kore de, Kuzey Kore'nin salgınla mücadelesinde hiçbir yardımdan kaçınmayacağını açıkladı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Pyongyang kabul ederse ilaç ve aşı desteğinde bulunabileceklerini belirtti.