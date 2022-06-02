"Kuzey Kore'de durum kötüye gidiyor"

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Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey bir yetkilisi, Kuzey Kore'deki koronavirüs salgınının "iyiye değil, kötüye gittiğini" düşündüklerini söyledi.

Yaklaşık iki yıl boyunca neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de ilk kez tespit edilmiş, salgınla mücadelede sıkı tedbirler alınmıştı.

DSÖ Acil Durum Yetkilisi Dr. Mike Ryan, Kuzey Kore yetkililerine, ülkelerindeki salgın hakkında daha fazla bilgi vermeye çağırdı. DSÖ'nün salgın hakkında herhangi bir ayrıcalıklı bilgi almadığını söyleyen Ryan, "Gerekli verilere erişimimiz olmadığında dünyaya doğru bir analiz sağlamak çok ama çok zor. Ülkedeki durumun iyi değil, kötüye gittiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ryan, DSÖ'nün Kuzey Koreli yetkililere en az üç ayrı durumda COVID-19 aşıları sunmak da dahil olmak üzere birçok kez teknik yardım ve malzeme sunduğunu söyledi.

DSÖ daha önce COVID-19'un, nüfusu büyük ölçüde aşılanmamış olduğuna inanılan ve sağlık sisteminde sorunların olduğu düşünülen Kuzey Kore'nin vaka artışıyla başa çıkmakta zorlanabileceğini dile getirmişti.

Kuzey Kore hükümeti, ülkede kaç vaka olduğunu net olarak açıklamazken, yüksek ateş belirtisi göstere 3,7 milyon insan var.