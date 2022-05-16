Kuzey Kore'de Covid alarmı: 1 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalanmış olabilir

Kuzey Kore'de koronavirüs vakaları artarken, ülkenin lideri Kim Jong-un yetkilileri ilaç dağıtımında beceriksizlikle suçladı. Kim Jong-un, düzenlediği acil politbüro toplantısında salgınla mücadele için orduyu da görevlendirdi. Kim, "Başkent Pyongyang'da ilaç dağıtımını bir an önce düzene sokmak için" orduya devreye girmesi talimatı verdi.

KCNA haber ajansına göre Cumartesi günü açıklama yapan Kim Jong-un, Covid-19 salgınının "çok büyük bir felaket" olduğunu söyledi ve şu şekilde konuştu:

"Bu, ülkemizin kuruluşundan bu yana yaşadığı en büyük zorluk."

Haber kanalları, Kuzey Kore'de bir milyondan fazla kişinin "ateş" olarak adlandırılan salgına yakalandığını ve yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak ülkede test yetersiz olması nedeniyle ölümlerin koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı kaynaklı olup olmadığı kesinleştirilemiyor.

Ancak bazı Kuzey Korelilerin sağlık sistemininden ve aşılama oranlarının yetersiz olmasından şikayetçi oldukları belirtiliyor.

Şimdilik ülke çapında karantina kısıtlamaları uygulanıyor.

'Ulusal acil durum'

Kuzey Kore, ilk Covid-19 vakalarını geçen hafta dünyaya duyurdu. Yetkililer ülkede daha önce hiç Covid-19 ölümü görülmediğini iddia etse de gözlemciler, virüsün uzun süredir var olduğuna inanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Perşembe günü virüsü kontrol altına almak için "ulusal acil durum" ilan etti ve salgını bitirme sözü verdi. Acil durum kapsamında ülke çapında karantina uygulanıyor, iş yerlerinde buluşmalar yasaklanıyor.

'Büyük bir felaket'

Kuzey Kore, bugüne kadar ulusal Covid-19 aşı programını reddetti. Hükümet, geçen yıl yurt dışından tedarik edilecek milyonlarca AstraZeneca ve Sinovac aşısı teklifini kabul etmedi, Ocak 2020'de sınırlarını kapatarak virüsü kontrol altına aldığını savundu.

Kuzey Kore'nin komşuları, Güney Kore ve Çin.

Çin, bugünlerde yeni bir Omicron dalgasıyla baş etmeye çalışıyor ve birçok şehirde karantina kısıtlamaları uyguluyor.

Güney Kore hükümeti ise geçtiğimiz günlerde vakalar üzerine Kuzey'e insani yardım teklifini yenilediğini söyledi. Pyongyang'dan henüz yanıt gelmedi.

Gıda üretiminde zorluklar

Covid-19'un yayılmasıyla büyük bir sağlık mücadelesi yaşanıyor. Bunun yanı sıra ülkede gıda üretiminde de zorluklar yaşandığı belirtiliyor, tarım işçilerinin çalışamamasının son derece ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

1990'larda Kuzey Kore'de çok büyük bir gıda kıtlığı yaşanmıştı.

Dünya Gıda Programı (WFP), bugünlerde hala ülkede bulunan 25 milyon kişiden 11 milyonunun yetersiz beslendiğini söylüyor.

BBC Seul Muhabiri Jean Mackenzie, Kuzey Kore'de virüse karşı bağışıklık olmadığını ve çok az sayıda tıbbi seçenek bulunduğunu ifade ediyor.

Ülkenin uzun zamandır virüsün farkında olduğunu ancak bu zamana kadar hiçbir hazırlık yapmadığını belirten Mackenzie, artık geri dönüş için çok geç olabileceğine dikkat çekiyor.

Ülkedeki sağlık uzmanları, önceliğin hasta olan kişilerin tedavisi için ilaç tedarik etmek olduğunu söylese de hükümet şimdilik yardım kabul etmemeye devam ediyor.

Mackenzie, bundan sonra yardım tekliflerinin Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlardan gelmesi gerektiğini söylüyor.