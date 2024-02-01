Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan insanları gösteren Beyond Utopia: Escape from North Korea adlı belgeselde, Kim Jong-un'un çalışma kamplarına ilişkin korkunç görüntüler de ortaya çıktı.

Belgesel; Kim Jong-un'un kıtlıklarla, gelişen ekonomik krizle ve uluslararası yaptırımlarla dolu yönetimini terk etmek için insanların ne kadar ileri gidebileceğini ortaya koyuyor.

Belgeselde konuşan isimlerden Soyeon Lee ise kaçarken polis tarafından yakalandığını, bir esir kampına gönderildiğini iki yıl sonra başarıyla kaçtığını açıkladı. Lee 10 yıl önce küçük oğlunu geride bırakarak ülkeyi terk ettiğini, sonrasında 17 yaşındaki oğlu Han Jeong-Cheong'un da kaçışını Papaz Kim ile organize ettiği sırada oğlunun yakalandığını belirtti.

Belgeselin öne çıkan isimlerinden biri de Tumen Nehri'nde kaçmaya çalışan insanların cansız bedenlerini gördükten sonra 24 yıldır ülkeden kaçmak isteyenlere yardım eden Papaz Kim Seongeun'du. Güney Kore'nin Seul kentinde yaşayan Papaz, bir kilise aracılığıyla binden fazla kişinin kaçmasına yardım etmiş.

Belgeselde konuşan bir sığınmacı, kaçmayı başaramadığını ve girişimi sırasında gözaltına alındığını, burada 9 ay boyunca işkence gördüğünü ve 35 kg ağırlığa gelene kadar aç bırakıldığını söylerken görülüyor.

ESİR KAMPINA GÖNDERİLİYORLAR

Lee oğlunun işkence gördükten, sorguya çekildikten ve hiçbir şey yiyemeyecek hale gelene kadar dövüldükten sonra bir esir kampına gönderildiğini açıkladı. Lee Independent Lens'e verdiği röportajda oğlunun o günden bu yana siyasi mahkumların kaldığı kampta kaldığını, burada kendisine yemek verilmediğini, çalışmaya zorlandığını ve her türlü dayak ve saldırıya maruz kaldığını söyledi.

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Soyeon Lee, oğlunun sonuçlarına katlanacağından korktuğu için ilk başta belgeselde yer alma konusunda tereddüt ettiğini ancak oğlunu kurtarmaya çalışan bir annenin sesi uluslararası toplum tarafından duyulursa belki bir etkisi olacağını düşünerek kararını değiştirdiğini belirtti.