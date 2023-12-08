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        Haberler Gündem Kuzey Boru halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var? 2023 KBORU Kuzey Boru katılım endeksine uygun mu ve hisse fiyatı ne kadar?

        Kuzey Boru halka arz talep topluyor! Kuzey Boru halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?

        Kuzey Boru halka arz hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri netleşti. Hisse fiyatı 36,20 TL olarak belirlenen Kuzey Boru halka arz 24 milyon lot dağıtımı yapacak. 'KBORU' BİST koduyla işlem görecek olan Kuzey Boru A.Ş. 7 Aralık 2023 tarihi itibarıyla talep toplamaya başladı. Yatırımcıların gözleri "Kuzey Boru halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 00:30 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:30
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Kuzey Boru A.Ş. 7 Aralık itibarıyla talep toplamaya başladı. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan Kuzey Boru; Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile halka arz olacak. Peki, Kuzey Boru halka arz ne zaman, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

        • 2

          KUZEY BORU TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Kuzey Boru A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 7-8 Aralık'ta ve 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 3

          KUZEY BORU HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Kuzey Boru halka arz hisse fiyatı 36,20 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabilecek.

        • 4

          KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

          Kuzey Boru, 80.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 20.000.000 TL artırarak 100.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç’a ait 1.600.000 TL, Bülent Karaman ait 1.600.000 TL ve Demet Karaman’a ait 800.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece Kuzey Boru halka arzında toplamda 24.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek.

          Kuzey Boru halka arzında payların tamamı eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:

          2 milyon katılımcı: 11 lot (434,5 TL)

          2,5 milyon katılımcı: 10 lot (362 TL)

          3 milyon katılımcı: 8 lot (290 TL)

          3,5 milyon katılımcı: 7 lot (253,5 TL)

          4 milyon katılımcı: 6 lot (217 TL)

        • 5

          KUZEY BORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Kuzey Boru A.Ş. halka arza Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş. ile Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

        • 6

          KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Katılım endeksine uygun olarak görülen Kuzey Boru payları için hisse alış ekranından giriş yapılabilecek

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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