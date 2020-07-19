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İlçede 43 LG 339 plakalı otomobilin çapraz ateşe tutulması sonucu ağır yaralanan Hamide Yiğiter (19),tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gün sonra öldü.

Genç kızın hayatını kaybetmesiyle olayda ölü sayısı ikiye yükseldi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gediz-Uşak kara yolu Yenikent kavşağında 21 Haziran'da İsmail Yiğiter'in kullandığı ve içinde eşi Hatice ve kızı Hamide Yiğiter'in bulunduğu 43 LG 339 plakalı otomobile 5 kişi tarafından silahlarla ateş açılmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan sürücü İsmail Yiğiter yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Sürücünün eşi ve kızı da ağır yaralanmıştı.

Olay ardından kaçan şüpheliler İrfan M, Ramazan M, Erdoğan M, Regaip G. ve Bayram G, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.