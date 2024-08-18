Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü
Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti
S.S. idaresindeki otomobil, Kütahya-Eskişehir çevre yolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Mine (16) ve kardeşi Melike (15) Acar'a çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde iki kız kardeşin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü S.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.