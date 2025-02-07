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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da işçi servisi devrildi: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kütahya'da işçi servisi devrildi: 3 yaralı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 07:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 07:10
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        Kütahya'da işçi servisi devrildi: 3 yaralı
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        Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde A.G. (66) yönetimindeki işçi midibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kütahya
        #haberler
        #Tavşanlı
        #Son dakika haberler
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