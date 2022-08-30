KUSURSUZ KİRACI 1. BÖLÜM ÖZETİ

İstanbul’un farklı bölgelerinde yaşanan kundaklama vakalarının ardı arkası kesilmemektedir. Yetimhanede geçen bir çocukluktan sonra tek başına hayata tutunabilmek için canla başla çalışan genç internet muhabiri Mona, yangınları takip etmekle görevlendirilmiştir.

Haberden döndüğü bir gün kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne atmasıyla evsiz kalır. Polis olarak görev yapan ve yetimhaneden beri tanıdığı tek yakın arkadaşı Leyla, gizli görevde olduğu için onun yanına taşınamaz ve çaresiz kalır. O sırada yanında olan meslektaşı Yakup’un kendi dairesine kiracı olarak taşınma teklifini kabul etmek zorunda kalır. Ancak olaylar hiç de umduğu gibi gelişmez. Birbirinden tuhaf karakterlerle tanışacağı Yuva Apartmanı’nda onu tatsız bir sürpriz beklemektedir.