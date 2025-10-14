Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Kuşkular, geriye kalan sorular: Gazze Barış Planı dünya basınında

        ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünü ettiği Gazze Barış Planı'nın Mısır'da imzalanması dünya basınında da geniş yer buldu. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya basını genel olarak planın neler getireceğinin ve Filistin'in durumunun ne olacağının cevaplandırılmadığını ve bu nedenle planın geride 'sorular' bıraktığını okurlarına aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 12:58 Güncelleme: 14.10.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze Barış Planı dünya basınında
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünü ettiği Gazze Barış Planı'nın Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanması dünya basınında da geniş yer buldu.

        ABD basını Trump'ın Barış Planı'nın ardından neler geleceğinin ve Filistin'in durumunun ne olacağının bilinmediğini belirtirken, İngiliz basını Başbakan Starmer'a yüklendi.

        Fransa ve Almanya basını da plana kuşkulu yaklaştı.

        ABD basını mesafeli

        Trump'a mesafeli ABD basını, Trump'ın birçok bilinmezi aydınlatmaktan kaçındığını manşetine taşıdı.

        Trump'a muhalif çizgideki New York Times, "Trump Zafer Turu Attı, Ancak Sırada Ne Olduğuna İlişkin Sorulardan Kaçındı" başlığıyla verdiği haberde, Trump'ın kısa atıflar dışında Gazze'nin yeniden inşası için nelerin gerekeceğinden ya da Filistin halkının geleceğinden bahsetmediğini manşetine taşıdı.

        REKLAM

        Washington Post da, "Yeni bir Orta Doğu'yu selamlayan Trump, önündeki zor sorulardan kaçınıyor" başlığıyla verdiği haberinde, spotuna "Gazze'deki ateşkes zaferinden övgüyle bahseden Başkan, daha geniş çaplı bir barış için iyimserliğini yansıtırken, geriye kalan pek çok engelden de uzak durdu" cümlesini çekti.

        CNN de, "Trump Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından Filistin devletine ilişkin soruyu geçiştirdi" başlığıyla haberini yayımladı.

        Trump'a yakın Fox News kanalı ise, "Biden ve Blinken, Trump'ın Gazze ateşkes anlaşmasının arkasındaki zemini üstlendi" manşetiyle Trump'ın selefi Biden ve yönetimini, Trump'ın zaferinde hak iddia etmekle suçladı.

        İngiltere

        İngiliz medya kuruluşu The Guardian, "Trump 'Gazze savaşının sona ermesini' selamlarken gözünü İran ile barışa dikti" manşetiyle haberini yayımlarken, İngiltere'nin Gazze'deki ateşkesteki rolüne ilişkin soru işaretlerinin sürdüğünü ve sahnenin Trump tarafından doldurulduğunu yazdı.

        The Telegraph ise manşetine Trump'ın, "Hadi şimdi de Ukrayna Savaşı'nı bitirelim" cümlesini taşıdı.

        The Sun gazetesi, Trump ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'ın Mısır'daki zirvede yaşadığı garip anı manşetine, "Starmer'ın Mısır barış zirvesinde 'Trump'ın kendisinden konuşma istediğini düşünerek' öne çıktığı acı verici garip an" başlığını çıkardı. The Sun, Başbakan Starmer'a 'beceriksiz' ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Fransa

        Fransız gazete Le Monde, "Trump'ın Gazze Planı: Hala Elde Edilemeyen Bir Barışın Zorunlulukları" manşetini verirken, "Eğer buna önemli bir diplomatik çaba eşlik etmezse, Donald Trump'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yönelik bombardımanın durdurulmasıyla elde ettiği yadsınamaz başarı, 7 Ekim 2023 arifesinde hüküm süren duruma geri dönüşten başka bir şey olmayacaktır" yorumunu yaptı.

        France24 ise, "ABD'nin Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimine ilişkin planında 'demokrasi önerisi yok'" manşetini verdi. Medya kuruluşunun yorumu ise şöyle:

        "Gazze'deki kırılgan ateşkes sürerken, dikkatler harap olmuş bölgeyi kimin yöneteceğine çevriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı, uluslararası bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenen geçici bir teknokratik komite kurulmasını ve Filistin Yönetimi'nin daha sonra kontrolü yeniden ele almasını öngörüyor - eleştirmenler bu vizyonun pek çok Gazzeliyi dışladığını ve sömürge yönetiminin yankılarını yeniden canlandırdığını söylüyor."

        Almanya

        Deutsche Welle, "Trump'ın Gazze Barış Planı'nın ardından geriye sorular kaldı" başlığını manşete çekerken, Bild gazetesi ise, "Tarihi imzanın ardından yaşanan kaos" ve "İmzaların atılmasının ardından barış zirvesi kaosa dönüştü" manşetlerini paylaştı:

        "Bild, Zirveye katılan devlet başkanları, Trump ve Sisi'nin beklenen konuşmaları için yerlerini almak istediklerinde, ABD protokol yetkililerinin ısrarıyla konuşmacı müdahale etti. Devlet ve hükümet başkanlarının, görünüşe göre ABD Başkanı ve Mısırlı mevkidaşı için bir arka plan olarak sahnede toplanmaları gerekiyordu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, gözle görülür bir şekilde sinirlendi. Fransa Başbakanı Emmanuel Macron sahneye çıkmayı akıllıca reddetti ve bunun yerine en sağda ilk sırada oturdu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Asansör dehşetinde rapor çıktı! İşte Pelin'in ölüm nedeni!
        Asansör dehşetinde rapor çıktı! İşte Pelin'in ölüm nedeni!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        6 kişi can vermişti! Ehliyetsiz sürücü gözaltında!
        6 kişi can vermişti! Ehliyetsiz sürücü gözaltında!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Habertürk Anasayfa