Kuşkular, geriye kalan sorular: Gazze Barış Planı dünya basınında

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünü ettiği Gazze Barış Planı'nın Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanması dünya basınında da geniş yer buldu.

ABD basını Trump'ın Barış Planı'nın ardından neler geleceğinin ve Filistin'in durumunun ne olacağının bilinmediğini belirtirken, İngiliz basını Başbakan Starmer'a yüklendi.

Fransa ve Almanya basını da plana kuşkulu yaklaştı.

Trump'a mesafeli ABD basını, Trump'ın birçok bilinmezi aydınlatmaktan kaçındığını manşetine taşıdı.

Trump'a muhalif çizgideki New York Times, "Trump Zafer Turu Attı, Ancak Sırada Ne Olduğuna İlişkin Sorulardan Kaçındı" başlığıyla verdiği haberde, Trump'ın kısa atıflar dışında Gazze'nin yeniden inşası için nelerin gerekeceğinden ya da Filistin halkının geleceğinden bahsetmediğini manşetine taşıdı.

Washington Post da, "Yeni bir Orta Doğu'yu selamlayan Trump, önündeki zor sorulardan kaçınıyor" başlığıyla verdiği haberinde, spotuna "Gazze'deki ateşkes zaferinden övgüyle bahseden Başkan, daha geniş çaplı bir barış için iyimserliğini yansıtırken, geriye kalan pek çok engelden de uzak durdu" cümlesini çekti.

İngiliz medya kuruluşu The Guardian, "Trump 'Gazze savaşının sona ermesini' selamlarken gözünü İran ile barışa dikti" manşetiyle haberini yayımlarken, İngiltere'nin Gazze'deki ateşkesteki rolüne ilişkin soru işaretlerinin sürdüğünü ve sahnenin Trump tarafından doldurulduğunu yazdı.

Trump'a yakın Fox News kanalı ise, "Biden ve Blinken, Trump'ın Gazze ateşkes anlaşmasının arkasındaki zemini üstlendi" manşetiyle Trump'ın selefi Biden ve yönetimini, Trump'ın zaferinde hak iddia etmekle suçladı.

Fransa

Fransız gazete Le Monde, "Trump'ın Gazze Planı: Hala Elde Edilemeyen Bir Barışın Zorunlulukları" manşetini verirken, "Eğer buna önemli bir diplomatik çaba eşlik etmezse, Donald Trump'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yönelik bombardımanın durdurulmasıyla elde ettiği yadsınamaz başarı, 7 Ekim 2023 arifesinde hüküm süren duruma geri dönüşten başka bir şey olmayacaktır" yorumunu yaptı.

France24 ise, "ABD'nin Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimine ilişkin planında 'demokrasi önerisi yok'" manşetini verdi. Medya kuruluşunun yorumu ise şöyle:

"Gazze'deki kırılgan ateşkes sürerken, dikkatler harap olmuş bölgeyi kimin yöneteceğine çevriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı, uluslararası bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenen geçici bir teknokratik komite kurulmasını ve Filistin Yönetimi'nin daha sonra kontrolü yeniden ele almasını öngörüyor - eleştirmenler bu vizyonun pek çok Gazzeliyi dışladığını ve sömürge yönetiminin yankılarını yeniden canlandırdığını söylüyor."

Almanya

Deutsche Welle, "Trump'ın Gazze Barış Planı'nın ardından geriye sorular kaldı" başlığını manşete çekerken, Bild gazetesi ise, "Tarihi imzanın ardından yaşanan kaos" ve "İmzaların atılmasının ardından barış zirvesi kaosa dönüştü" manşetlerini paylaştı: