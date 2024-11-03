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        Haberler Gündem Güncel Kuryeye 'siparişi geç getirdin' dayağı | Son dakika haberleri

        Kuryeye 'siparişi geç getirdin' dayağı

        Antalya'da 18 yaşındaki motokurye Tolga Miraç Susar, bir işletmeye siparişi geç getirdiği gerekçesiyle dövüldü ve tehdit edildi. Darp raporu alan kurye saldırganlardan şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:03
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        Kuryeye 'siparişi geç getirdin' dayağı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde kurye Tolga Miraç Susar, 1 Kasım Cuma günü siparişleri götürmek için Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki adrese gitti.

        Siparişi teslim etmek için binadan içeri giren Miraç Susar, müşterilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Müşterilerin 'Motosikletini bahçeye mi koydun?', 'Siparişleri neden geç getirdin?' demesi üzerine kısa süreli tartışma yaşayan Susar, siparişleri adrese bırakıp motosikletiyle ayrılacağı sırada saldırıya uğradı.

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        Susar, kendisine hakaret edildiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        "MOTORUMUN BURADA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

        Tolga Miraç Susar, "Müşteriye sipariş götürüyordum. Bahçelerine girdiğim sırada bana motorumun burada olmaması gerektiğini söyleyerek, tepki gösterdiler. Onlara paketi bırakıp çıkacağımı, tartışmak istemediğimi ve meseleyi uzatmamaları gerektiğini söyledim. Siparişi geç getirdiğimi de söylediler. Yanımda arkadaşım da vardı" dedi.

        Susar, "'Sen benim işletmemde bize nasıl uzatma dersin' diye beni darbetmeye başladılar. Kaskımı, belimi, göğsümü ve kolumu yumrukladılar. Elimdeki pos cihazını kırdılar. Bıçakla üzerime yürüdüler. Arkadaşıma motoru çıkarması gerektiğini söyledim. Bana bu esnada küfürler yağdırdı. Olayın ardından şikayetçi oldum, darp raporu aldım" diye konuştu.

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        #Antalya
        #kurye
        #dayak
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