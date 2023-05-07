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Kocaeli'de "kurye" yalanı ile işlenen cinayette 2 tutuklama

Kocaeli'de kendisini "kurye" olarak tanıtıp, çıktığı 2'nci katta Serkan Kurtgöz'ü tabanca ile öldüren Süleyman Yelek ile cinayetle bağlantı olduğu belirlenen Hüseyin Coştur tutuklandı

Giriş: 07.05.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

Kocaeli'de,kendisini 'kurye' olarak tanıtıp, çıktığı 2'nci katta Serkan Kurtgöz'ü (44) tabanca ile öldüren Süleyman Yelek ile cinayetle bağlantı olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

Olay, 2 Mayıs'ta sabah saatlerinde Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın ziline basıp, kargo firmasından geldiğini ve paket teslim edeceğini söyleyen Süleyman Yelek, 2'nci kata çıkıp, kapıyı açan Serkan Kurtgöz'e tabancayla 5 el ateş açtı.

Serkan Kurtg&ouml;z
Serkan Kurtgöz

Kurtgöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Yelek, ertesi gün Tokat'ta polis ekiplerince yakalanıp, Kocaeli'ye getirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Süleyman Yelek, Hüseyin Coştur (32), B.Z. ve E.M.F. adliyeye sevk edildi.

Yelek ve Coştur tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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